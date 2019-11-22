Кредитпромбанк потерял лицензию ЦБ

Центробанк забрал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского Кредпромбанка. Кредитную организацию уличили в неисполнении регулирующих законов и нормативных актов ЦБ РФ.

Информация об отзыве лицензии опубликована на сайте регулятора. Приказ подписан в пятницу, 22 ноября.

В Кредитпромбанк назначена временная администрация — до момента вынесения решения о банкротстве финансовой организации, открытии конкурсного производства или до вступления в силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

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В обязанности временной администрации будет входить осуществление функций, предусмотренных законом «О несостоятельности (банкротстве)», и иных полномочий, которые указаны в законодательстве и нормативных актах Банка России.

Уставный капитал Кредитпромабнка равнялся 284 миллионам рублей.