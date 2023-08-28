Деньги 28 августа 2023, 07:48 Кредиторы решили обанкротить российский Google Российский офис Google задолжал кредиторам более 20,1 млрд рублей РИА «Новости»

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Кредиторы решили ходатайствовать о банкротстве офиса Google в России. Его задолженность перед ними в августе превысила 20,1 миллиарда рублей, сообщил ТАСС по итогам собрания юрлиц.

Представители Федеральной налоговой службы, «Альфа текстайлз», «Проксима текнолоджи», Ижевского радиозавода, сервиса «2ГИС» и других компаний обсудили проблемы задолженности российской дочки Google. Дебиторская задолженность офиса на конец 2022 года составляла 27 миллиардов рублей, по зарплате сотрудникам и выходным пособиям — 271,2 миллиона, по обязательным платежам — 85,7 миллиона. По состоянию на 22 августа 2023 года кредиторы насчитали более 20,177 млрд рублей недоплаты.

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В собрании приняли участие компании, на которые пришлись 97,2% от общей суммы долга. Они решили обратиться в Арбитражный суд Москвы, чтобы признать российский Google банкротом и запустить процедуру конкурсного производства. Наблюдение, первый этап этого процесса, запустили в ноябре 2022 года.