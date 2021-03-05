В России подготовят поправки по плавающим кредитным ставкам

Центробанк совместно с правительством России до 15 июля 2021 года подготовят поправки по плавающим кредитным ставкам, которые дополнят в существующее законодательство.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания 3 марта. Оно было посвящено текущей ситуации в банковской сфере.

Главный банковский регулятор страны обязан просчитывать риски и предвидеть тенденции заранее, а не действовать по факту очередной нагрянувшей беды, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. Ее слова приводит газета «Известия». В этом смысле, по ее словам, утвердить порядок, при котором возможно изменение ставки, «крайне разумная мысль».

На фоне низких процентных ставок в экономике у банков появляется больше стимулов использовать различные схемы, которые, как считает аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов, повысили бы для них выгодность кредитования. Плавающая ставка — это одна из таких схем. Однако, по его мнению, такой подход потенциально опасен для рядовых клиентов. Люди могут не понять всех условий и неправильно оценить последствия для себя, когда подписывают договор. К такому может привести невысокая финансовая грамотность.

Утвержденный порядок может помочь избежать негативные последствия или максимально смягчить их, считает Додонов. Но при этом, по его мнению, оценивать реальную полезность нового порядка без готового законопроекта пока рано.

ЦБ назвал кредитование по плавающим ставкам системным риском для банковского сектора. Банк России представил шесть вариантов ипотеки с такими условиями, в том числе полный запрет на кредитование физических лиц по плавающим ставкам. Также рассматриваются различные ограничения по ее выдачам и изменениям ставки.