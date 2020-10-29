Центробанк изучит предложение о введении постоянных кредитных каникул

С предложением продлить программу кредитных каникул после нового роста случаев коронавирусной инфекции предложила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева на заседании экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке. В пресс-службе финансового регулятора заявили, что обязательно изучат это предложение.

Согласно предложению Лазаревой, норму о кредитных каникулах можно сделать «спящей» и активировать ее во время кризисных ситуаций, когда платить по займам граждане просто не в состоянии.

Однако эксперты считают, что трудные ситуации могут быть связаны не только с пандемией. Кризисы возникают регулярно, поэтому механизм реструктуризации по всем видам кредитов должен быть постоянным. При этом специалисты отметили, что закон о кредитных каникулах приняли очень быстро, поэтому он не сработал в полном объеме. Там не было четких параметров и отсрочку могли предоставлять на большие сроки. Банки видели в этом риски.

Для сравнения, отсрочки по закону об ипотечных каникулах, принятому в прошлом году, одобрили 75% заявителей, а по обычным кредитам — только 13%.

Инициатива нашла поддержку и в Госдуме. Глава комитета нижней палаты парламента по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что законодатели могут поддержать идею. Но для этого нужно внимательно выслушать все стороны. По его словам, выгода в отсрочке для банков тоже есть, так как реструктуризация кредита позволит в итоге сохранить заемщика, а не получить банкрота.

Кредитные каникулы начали действовать в России с 3 апреля. Заемщик мог выбрать срок от одного месяца до полугода, когда он не мог погасить взносы. При этом за это время на счету накапливались проценты, которые он мог оплатить позднее. Также были определены суммы займов, по которым можно было получить отсрочку: 250 тысяч рублей по потребительскому кредиту, 600 тысяч рублей по автомобильному кредиту, 100 тысяч рублей по кредитной карте.