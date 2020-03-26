Кредитные каникулы введут для части клиентов Газпромбанка

В период с 28 марта по 3 апреля офисы, филиалы и отделения Газпромбанка будут работать в штатном режиме. Корпоративным и частным клиентам будут доступны все виды операций в рублях и иностранной валюте. Для клиентов Газпромбанка, у которых значительно снизились доходы (более чем на 30%), скоро введут кредитные каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Для розничных клиентов — заемщиков банка, доходы которых упали более чем на 30%, в ближайшее время будут введены кредитные каникулы. В индивидуальном порядке будет рассматриваться возможность отсрочки выплат задолженности по кредитам лицам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, находящимся на больничном, в карантине или неоплачиваемом отпуске.

Банк готов оказывать необходимую поддержку своим корпоративным клиентам в части осуществления текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестиционных проектов. Работа в рамках заключенных кредитных соглашений продолжается в обычном режиме, уточнили в пресс-службе.