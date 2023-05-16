Деньги 16 мая 2023, 09:04 Кредитные каникулы распространятся на заемщиков и созаемщиков Центробанк: кредитные каникулы для участников СВО смогут получать заемщики и созаемщики РИА «Новости»

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Кредитные каникулы смогут получить заемщики, а также созаемщики с учетом поправок к законопроекту о кредитных каникулах. Такое заявление сделал глава службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в интервью газете «Известия».

Он напомнил, что законопроект о кредитных каникулах на постоянной основе прошел первое чтение в Госдуме еще в конце 2022 года. Банки, министерства делали определенные замечания и предложения. Мамута выразил надежду, что проект закона примут уже в эту сессию, ведь документ доработали с учетом всех поправок.

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«В частности, учтен и опыт других видов кредитных каникул, например право обращаться за ними созаемщикам, а также заемщикам, несущим субсидиарную ответственность, если к ним обратился кредитор», — сказал Мамута в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Представитель ЦБ объяснил, что россияне могут брать каникулы один раз по одному потребительскому кредиту во время сложных жизненных ситуаций или в других случаях, предусмотренных законом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин еще в апреле сказал том, что «кредитные каникулы, предоставленные участникам СВО, распространятся и на созаемщиков». Такая мера действует задним числом, то есть с момента объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Во время действия кредитных каникул семья участника спецоперации (созаемщики) может не платить по кредиту.