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    15 декабря 2021, 02:26

    Кредитные каникулы предложили вводить для пострадавших от ЧС

    В Госдуме предложили предоставлять кредитные каникулы пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

    Алексей Иванчин

    Россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, хотят предоставить отсрочку платежей по кредитам. Законопроект намерены представить на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку депутаты от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко и Иван Демченко. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Сейчас отсрочку платежей по кредитам могут получить ипотечные заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации — в том числе связанной со снижением доходов.

    Также временно кредитные каникулы распространялись на ипотечные и потребительские кредиты в связи с пандемией в 2020 году. При этом большинство воспользовавшихся реструктуризацией кредитов вернулись к прежнему графику платежей.

    Новые поправки позволят изменять условия кредитных договоров, если заемщик пострадал в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Сейчас в отношении таких граждан действуют рекомендации Центробанка. Однако авторы инициативы считают, что этого недостаточно, так как рекомендации носят добровольный характер.

    Авторы уверены — если законопроект примут, будет снижена долговая нагрузка по кредитным обязательствам на покупку жилья, утраченного в результате наводнений и иных стихийных бедствий.

    Ранее сообщалось, что в России хотят ввести постоянный механизм каникул для потребительских кредитов. Заемщики получат возможность попросить у банка об отсрочке платежей на три месяца при попадании в сложную жизненную ситуацию.

    Поправки к закону «О потребкредите» представила рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при Центробанке.