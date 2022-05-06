Кредитную ставку для юрлиц по «плавающим» займам предложили снизить

Кредитную ставку заемщикам-организациям при реструктуризации «плавающих» займов можно уменьшить. С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Письмо с предложением отправлено вице-премьеру Андрею Белоусову, сообщила «Парламентская газета».

После введения санкций и поднятия ключевой ставки до 20% заемщикам стало сложнее выплачивать кредиты. В качестве поддержки бизнеса президент РФ в марте подписал закон, согласно которому юрлица имеют право реструктурировать рублевые кредиты с плавающими ставками, выданные до 27 февраля 2022 года.

По новым правилам в переходный период на основной долг будут начисляться проценты, рассчитанные по специальной формуле. По окончании льготного обслуживания проценты будут начисляться в прежнем порядке. Топилин предлагает правительству рассмотреть «целесообразность снижения процентов в переходный период соразмерно значениям ключевой ставки Банка России».

«Мы же принимали это решение в условиях, когда ключевая ставка была 20%. А сейчас она опустилась до 14%. Плавающая ставка при этом значении „ключа“, можно предположить, находится на уровне 16-17%. В то же время верхняя планка по процентам в третьем месяце переходного периода стоит на уровне 16,5%. Поэтому мы и задали вопрос, не стоит ли последнюю эту ставку уменьшить?» — уточнил глава думского комитета.

Топилин отметил, что даже 14% для бизнеса в нынешних условиях — «неподъемная» ставка. По мнению депутата, она не должна превышать 10% годовых.