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    10 августа 2020, 17:14

    Кредитная история будет храниться семь лет вместо десяти

    Ксения Басырова , Мария Бокарева

    Если кредитор пропал и не отвечает на запросы, а заемщику нужно срочно исправить свою кредитную историю, он сможет обратиться в суд. Раньше при таких же обстоятельствах пришлось бы ждать появление кредитора, рассказал 360 гендиректор Бюро кредитных историй (БКИ) «ОКБ» Артур Александрович.
    Кредитная история будет храниться семь лет вместо десяти

    Новый закон об изменении кредитной истории вступит в силу в ближайшее время: часть поправок будет доступна уже через полтора года.

    «Сейчас, если заемщик обнаруживают ошибку в своей кредитной истории, то он обращается в Бюро кредитных историй, которое в свою очередь должно провести проверку, направив соответствующие вопросы кредитору. Если он подтвердит ошибку, то бюро ее исправляет. На практике же заемщики чаще всего обращаются непосредственно к кредитору, а тот, если согласен, что совершил ошибку, направляет исправление в бюро. Таким путем заемщик чуть быстрее может добиться внесения правок», — объяснил Александрович.

    По словам гендиректора БКИ, новый закон легализует эту практику. Теперь заемщик получит право обращаться непосредственно к кредитору, а у последнего появится обязанность ответить ему в течение 10 дней.

    «Существенное изменение касается тех случаев, когда исправить кредитную историю невозможно из-за того, что кредитор пропал и не отвечает ни на запросы заемщика, ни на запросы бюро. Такая ситуация, например, была с некогда крупнейшей микрофинансовой компанией „Домашние деньги“. По новому закону заемщик теперь сможет обратиться в суд, а тот даже в случае отсутствия ответчика сможет установить обстоятельства, которые бюро используют для исправления кредитной истории», — добавил Артур Александрович.

    Оба этих изменения вступят в силу через полтора года — с 1 января 2022 года.

    «Кроме того, новый закон изменяет сроки и порядок формирования кредитной истории. Сейчас любая запись в кредитной истории хранится 10 лет, но если за этот срок в кредитную историю были внесены новые записи, то срок хранения всех записей продляется еще на 10 лет.

    По новому закону, любая запись будет храниться в кредитной истории лишь 7 лет. Срок не будет продлеваться из-за каких-либо изменений в кредитной истории. Эта поправка также вступит в силу через полтора года», — резюмировал Александрович.

    Новая инициатива по изменению кредитной истории позволит защитить финансовые организации и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.

    Новости SMI.FM