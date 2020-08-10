Кредитная история будет храниться семь лет вместо десяти

Если кредитор пропал и не отвечает на запросы, а заемщику нужно срочно исправить свою кредитную историю, он сможет обратиться в суд. Раньше при таких же обстоятельствах пришлось бы ждать появление кредитора, рассказал 360 гендиректор Бюро кредитных историй (БКИ) «ОКБ» Артур Александрович.

Новый закон об изменении кредитной истории вступит в силу в ближайшее время: часть поправок будет доступна уже через полтора года.

«Сейчас, если заемщик обнаруживают ошибку в своей кредитной истории, то он обращается в Бюро кредитных историй, которое в свою очередь должно провести проверку, направив соответствующие вопросы кредитору. Если он подтвердит ошибку, то бюро ее исправляет. На практике же заемщики чаще всего обращаются непосредственно к кредитору, а тот, если согласен, что совершил ошибку, направляет исправление в бюро. Таким путем заемщик чуть быстрее может добиться внесения правок», — объяснил Александрович.

По словам гендиректора БКИ, новый закон легализует эту практику. Теперь заемщик получит право обращаться непосредственно к кредитору, а у последнего появится обязанность ответить ему в течение 10 дней.

«Существенное изменение касается тех случаев, когда исправить кредитную историю невозможно из-за того, что кредитор пропал и не отвечает ни на запросы заемщика, ни на запросы бюро. Такая ситуация, например, была с некогда крупнейшей микрофинансовой компанией „Домашние деньги“. По новому закону заемщик теперь сможет обратиться в суд, а тот даже в случае отсутствия ответчика сможет установить обстоятельства, которые бюро используют для исправления кредитной истории», — добавил Артур Александрович.

Оба этих изменения вступят в силу через полтора года — с 1 января 2022 года.

«Кроме того, новый закон изменяет сроки и порядок формирования кредитной истории. Сейчас любая запись в кредитной истории хранится 10 лет, но если за этот срок в кредитную историю были внесены новые записи, то срок хранения всех записей продляется еще на 10 лет.

По новому закону, любая запись будет храниться в кредитной истории лишь 7 лет. Срок не будет продлеваться из-за каких-либо изменений в кредитной истории. Эта поправка также вступит в силу через полтора года», — резюмировал Александрович.

Новая инициатива по изменению кредитной истории позволит защитить финансовые организации и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.