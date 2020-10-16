20% россиян просрочили долги по кредитам, налогам и ЖКХ

У пятой части россиян есть долги — причем не только по кредитам или за коммуналку, часто граждане имеют задолженность по налогам и перед физическими лицами.

Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование ВЦИОМ, 10% россиян должны кредиторам от 50 до 500 тысяч рублей, менее 50 тысяч — 8% граждан, а более 500 тыс. — у 2%.

83% должников считают, что просрочка до 50 тысяч рублей — это небольшая проблема, ведь ее можно погасить в течение года.

С долгами больше этой суммы уже есть проблемы — справиться в сжатые сроки с взятыми на себя обязательствами в размере до 500 тысяч рублей могут только 39% респондентов, по их же собственному признанию.

85% опрошенных ВЦИОМ россиян знают, что в РФ есть процедура банкротства, но о новой схеме внесудебного признания несостоятельности осведомлено намного меньше людей. 38% — «что-то слышали об этом», и только 4% имеют об этом достаточно полную информацию.

Воспользоваться новым механизмом готов каждый третий должник из «целевой аудитории» нововведения (от 50 до 500 тысяч рублей), пишет газета.