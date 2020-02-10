Мошенники изобрели новый способ кражи денег с карты

Мошенники начали использовать новый способ кражи денег с карт и счетов россиян. Теперь, чтобы «спасти» свои деньги, доверчивым гражданам предлагают «уточнить персональные данные для перевода средств на безопасный счет» под угрозой закрытия счета.

Если раньше в разговоре мошенники представлялись сотрудником банка и говорили о неких «подозрительных транзакциях», то теперь они сразу говорят о запросе на закрытие счета, пишут «Известия».

Эксперты предупреждают, что теперь обманщики могут представиться вообще кем угодно от социального работника до представителя службы безопасности банка или пенсионного фонда.

На всякий случай доверчивым россиянам напомнили, что нельзя ни при каких условиях называть по телефону третьим лицам коды для подтверждения операций из СМС или реквизиты своей карты.