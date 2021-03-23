Экономист Владислав Гинько обсудил с RT ситуацию, сложившуюся на валютном рынке.

Уточняется, что на торгах курс американской валюты впервые с 4 февраля превысил 76 рублей. Евро также прибавил в цене, подойдя к отметке в 90,59 рубля.

«На самом деле, это краткосрочная динамика. Она не отражает фундаментальных изменений в мировой экономике», — заметил Гинько.

Он заметил, что мировые цены на нефтяном рынке вернулись к доковидным показателям. По его словам, подорожание барреля связано не только с оживлением экономики, но и со скрытой инфляцией.

«Эти рекордные значения фондовых индексов США, которые мы вновь наблюдаем, по S&P 500, по Nasdaq, по росту цены барреля нефти, — это на самом деле отражение реальной долларовой инфляции», — подытожил эксперт.