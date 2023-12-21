Деньги 21 декабря 2023, 23:11 Красная игра дешевле всего оказалась в Москве ВАРПЕ: в Москве икра дешевле, чем в регионах Freepik

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Цена красной икры с Камчатки в розничной продаже в столице не может быть ниже 6334 рублей за килограмм. Причем в других в регионах России стоимость еще выше. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Президент организации Герман Зверев уточнил, что розничная цена икры, которую производитель продал за три тысячи рублей за килограмм, будет не ниже 6334 рубля. Почти треть из этой суммы — 2111 рублей — дает наценка трейдеров, дистрибьюторов и торговых точек.

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При этом во многих регионах России красная икра еще дороже.

«Самая главная проблема сейчас в резком различии стоимости икры между Москвой и провинциальными городами. Банка икры 140 граммов в московской рознице стоит 560 рублей, а в Костроме — 600 рублей, при том что средняя заработная плата в Костроме кратно ниже, чем средняя заработная плата в Москве. Такая же банка в Красноярске стоит 575 рублей», — рассказал Зверев.

В декабре стало известно, что производство красной икры в России побило рекорд с 2010 года. Всего за 10 месяцев 2023 года произвели 22 288 тонн икры. Этот почти в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что Роскачесвто нашло в 12 марках красной икры кишечную палочку и завышенные показатели общей микробной обсемененности. Эксперты рассказали «360» как избежать отравления на Новый год.