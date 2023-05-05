Деньги 05 мая 2023, 08:39 Крах First Republic Bank из топ-15 банков США обрушил акции других игроков NYT: после краха First Republic Bank в США упали акции региональных банков Unsplash

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Из-за возможного банкротства калифорнийского First Republic Bank американские вкладчики ринулись забирать свои деньги из небольших региональных банков, и их акции сильно упали в цене. Об этом сообщила газета The New York Times.

Конфискация и продажа First Republic Bank, который занимал 14-е место в США по активам, вызвала суматоху. Вкладчики испугались волны банкротств и стали снимать свои деньги со счетов в небольших региональных банках. Сильней остальных пострадали PacWest из Калифорнии и Western Alliance из Аризоны, несмотря на заверения в своей финансовой стабильности. Их акции 4 мая упали на 50% и 38% соответственно. Zions из Юты и Comerica из Техаса тоже показали двузначное снижение.

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«Я пока не уверен, что Вашингтон собирается что-то делать», — сказал политический аналитик консультационной компании Capital Alpha Partners Ян Кац.

Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) после безуспешных переговоров с другими участниками рынка выставила First Republic Bank на торги. Ранее в США закрылись Silicon Valley Bank и Signature Bank, это спровоцировало кризис в американской банковской системе.