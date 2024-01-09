Деньги 09 января 2024, 16:15 Kp.ru: вложения в недвижимость могут стать убыточными в 2024 году

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Сайт kp.ru составил финансовый прогноз на 2024 год исходя из расчетов и мнений различных экспертов. Ожидается, что в стоимости вырастут акции и золото.

Кроме того, вклады в рублях сохранят стабильность и будут приносить фиксированные 15-17% в год.

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Убыточной может стать недвижимость. Это объясняется отменой льготной ипотеки, которая отразится на стоимости квадратного метра. Предположительно, цены на квартиры опустятся на 10-15%.