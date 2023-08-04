Деньги 04 августа 2023, 18:41 KP.RU: почти 85% россиян возмутились уменьшением объема товара при сохранении стоимости

Читать 360tv в

На полках магазинов в последнее время стало появляться все больше товаров уменьшенного размера, но по старой стоимости. К примеру, шоколад стали продавать порцией не в 100, а в 80 граммов. Сайт kp.ru провел опрос, чтобы узнать, как россияне относятся к подобным изменениям.

Большинство россиян, а именно 85%, заявили, что возмущены такими нововведениями. Еще 6% — заявили, что не обращают на это внимание. Около 5% человек заявили, что заметили уменьшение порций, однако относятся к этому спокойно, потому что подобных товаров мало.

Реклама

Еще 3% респондентов заявили, что не заметили, как уменьшились порции, а 1% добавили, что товары, которые они приобретают, остались неизменными.