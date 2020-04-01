Ковалев обратился к президенту России с предложениями для бизнеса

Ковалев призвал на год освободить почти все предприятия от налогов и обнулить выплаты за текущий год.

«Зачислить на счет предприятий всю сумму уплаченных налогов за 2019 год. Таким образом, мы поддержим тех, кто честно платил налоги, а те, кто уклонялся, не получат ничего. Этого будет достаточно, чтобы спасти наш бизнес. Компенсация 80% зарплаты всем предприятиям. Как в Америке, Лондоне и всех Европейских странах», — пояснил эксперт.

По его словам, необходимо также на год отменить проверки и ввести льготы по кредитованию. Специалист предложил поддержать не только предпринимателей, но и обычных граждан страны при помощи дотаций.

«Квартиры, машины, мебель, одежда, стойматериалы, не важно что, главное сейчас создать платежеспособный спрос. Сейчас наши предприятия, к сожалению, все фирмы, маленькие, большие сидят с нулем денег. Резко упали поступления денежных средств. Нечем платить зарплату и ни какие угрозы уголовных дел не заставят предпринимателя заплатить зарплату, если у него денег нет. Что ж ему сейчас квартиру продавать?» —добавил Ковалев.