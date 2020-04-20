Костин предсказал рублю укрепление в 2021 году

Глава ВТБ Андрей Костин ждет, что в 2021 году курс рубля укрепится, но и в течение 2020-го он не будет выходить за пределы 80 рублей за доллар.

«Принципиально, что в этот кризис, в отличие от предыдущих, ЦБ не прибегнул к повышению ставки. И это очень важное достижение. Курс доллара отскочил на 15%, в допустимых для банков пределах. Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021-м году, курс рубля укрепится», — сказал Костин в интервью РБК.

По мнению главы ВТБ, у Центробанка и Министерства финансов есть ресурсы для поддержания рубля. Сейчас же на рынке инвесторами руководят эмоции, а не расчеты, поэтому динамика быстро меняется.

Из-за развала сделки ОПЕК+ в начале марта цена на нефть, а следом и курс рубля резко пошли вниз. 24 марта официальный курс доллара, установленный Центробанком, составлял 80,88 рубля, но потом начал постепенно снижаться. Сейчас доллар стоит в России 73,94 рубля.