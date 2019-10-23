«Космический» кэшбэк: зачем пластиковые карты запускают в небо?
Если вы уверены, что деньги с неба не падают, мы докажем вам обратное. Щедрые марсиане тут ни при чем — прямиком в стратосферу с Земли запускают банковские карты. И для этого в поле под Переславлем-Залесским развернули целый полетный комплекс.
«Внутри вот этой коробки находится бортовой компьютер, который управляет полетом, записывает все данные. Снаружи установлены пять камер, которые смотрят в разные стороны», — рассказал руководитель аэрокосмической лаборатории Денис Ефремов.
В стратосферу запустят платформу — до космоса, конечно, далеко, но улетит она на 35 километров. К платформе прикрепляют банковские карты — когда они приземлятся, их разыграет Промсвязьбанк: обещают «космически» выгодный кэшбэк. Чтобы поднять платформу в воздух, надо не менее 12 шаров. На борту также будет управляемый груз — его в полете можно сбросить.
Акцию с космическим кэшбэком Промсвязьбанк проводит впервые. В полет карты отправляются не именными, а когда они приземлятся, их получат трое счастливчиков. Условия участия в «космической» акции по-земному просты.
«Необходимо в течение периода действия акции, с 1 октября по 30 ноября, совершить наибольшее количество покупок по любой дебетовой карте Промсвязьбанк Mastercard, и призом будет одна из трех карт, побывавших в космосе, с кэшбэком 10% за все покупки в течение трех месяцев после окончания действия акции», — отметила руководитель по развитию банковских карт и программ обслуживания ПСБ Юлия Маторина.
Карт всего три, но те, кто активно поддержит акцию в соцсетях, смогут выиграть кэшбэк 10% в течение двух месяцев в категории «Рестораны». Надо только оставлять комментарии с хештегом «#ПСБ первый в космосе».
Карты благополучно приземлились в лесах Ярославской области, их нашли и провели пробную транзакцию: все работает. Теперь они ждут своих победителей, их выберут случайным образом 2 декабря.