«Космический» кэшбэк: зачем пластиковые карты запускают в небо?

Что, если банковскую карту вам доставят не из офиса, а из космоса? Ну почти — точнее, из стратосферы. Акцию «В космос с ПСБ» запустил Промсвязьбанк. Победители получат выгодный кэшбэк на все покупки. Зачем карты отправили бороздить небесные просторы и как получить одну из них?

Если вы уверены, что деньги с неба не падают, мы докажем вам обратное. Щедрые марсиане тут ни при чем — прямиком в стратосферу с Земли запускают банковские карты. И для этого в поле под Переславлем-Залесским развернули целый полетный комплекс.

Источник фото: пресс-служба Промсвязьбанка

«Внутри вот этой коробки находится бортовой компьютер, который управляет полетом, записывает все данные. Снаружи установлены пять камер, которые смотрят в разные стороны», — рассказал руководитель аэрокосмической лаборатории Денис Ефремов.

В стратосферу запустят платформу — до космоса, конечно, далеко, но улетит она на 35 километров. К платформе прикрепляют банковские карты — когда они приземлятся, их разыграет Промсвязьбанк: обещают «космически» выгодный кэшбэк. Чтобы поднять платформу в воздух, надо не менее 12 шаров. На борту также будет управляемый груз — его в полете можно сбросить.

Источник фото: пресс-служба Промсвязьбанка

Акцию с космическим кэшбэком Промсвязьбанк проводит впервые. В полет карты отправляются не именными, а когда они приземлятся, их получат трое счастливчиков. Условия участия в «космической» акции по-земному просты.

«Необходимо в течение периода действия акции, с 1 октября по 30 ноября, совершить наибольшее количество покупок по любой дебетовой карте Промсвязьбанк Mastercard, и призом будет одна из трех карт, побывавших в космосе, с кэшбэком 10% за все покупки в течение трех месяцев после окончания действия акции», — отметила руководитель по развитию банковских карт и программ обслуживания ПСБ Юлия Маторина.

Карт всего три, но те, кто активно поддержит акцию в соцсетях, смогут выиграть кэшбэк 10% в течение двух месяцев в категории «Рестораны». Надо только оставлять комментарии с хештегом «#ПСБ первый в космосе».

Источник фото: пресс-служба Промсвязьбанка

Карты благополучно приземлились в лесах Ярославской области, их нашли и провели пробную транзакцию: все работает. Теперь они ждут своих победителей, их выберут случайным образом 2 декабря.