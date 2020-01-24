Кошек и собак стали лучше кормить в России

По словам аналитика компании GfK Rus Валерии Казакевич, россияне стали чаще покупать премиальные корма вместо бюджетных. С января по ноябрь 2019 года средний чек вырос на 9,5%.

«Доля влажных кормов для кошек ... выросла на 8% за последний год. Аналогичный показатель для сухих увеличился всего на 2%», — рассказала она.