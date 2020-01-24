Кошек и собак стали лучше кормить в России
За последний год владельцы котов и собак в России стали тратить больше денег на питание своих любимцев. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на исследовательский концерн GfK Group.
По словам аналитика компании GfK Rus Валерии Казакевич, россияне стали чаще покупать премиальные корма вместо бюджетных. С января по ноябрь 2019 года средний чек вырос на 9,5%.
«Доля влажных кормов для кошек ... выросла на 8% за последний год. Аналогичный показатель для сухих увеличился всего на 2%», — рассказала она.