Коррупцию в России предложили приравнять к госизмене

Депутат Сергей Миронов считает, что коррупцию необходимо приравнять к госизмене. По его мнению, это позволит снизить ее масштабы в России.

«Нужно признавать коррупцию не просто правонарушением, а тяжким преступлением, приравненным к госизмене. И пресекать такие преступления в зародыше: с помощью статьи о незаконном обогащении, которую наша фракция давно предлагает ввести в Уголовный кодекс. Эта норма гарантирует постоянный контроль над расходами и доходами любого чиновника», — отметил Миронов, его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что, согласно инициативе, статья о незаконном обогащении применяется в случаях, когда стоимость активов должностного лица значительно превышает размер его законных доходов. Под статью подпадает разница от пяти миллионов рублей. Наказание по статье предполагает до семи лет.

Также Миронов отметил, что в законодательстве надо четко прописывать конфискацию имущества и у коррупционера, и у его близких родственников.

Депутат заключил, что в последние годы в законодательство вносятся поправки, которые помогают двигаться в правильном направлении. Такой закон, по его мнению, позволит сократить масштабы коррупционной машины.

Ранее Министерство юстиции РФ разработало поправки к федеральному закону о противодействии коррупции, который предлагает законодательно закрепить понятие «коррупционное правонарушение». Это должно упростить процедуру взыскания имущества у коррупционеров, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сергей Миронов, избранный председателем объединенной партии «Справедливая Россия — За правду», опроверг слух о том, что символом организации являлась выхухоль. Миронов заявил об этом, отвечая на вопрос о «новом звере» для обновленной партии.