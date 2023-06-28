Эксклюзив 28 июня 2023, 12:52 «Коррупция и воровство у них в голове». Экономист не поддержал идею Зеленского запретить наличные деньги Экономист Разуваев заявил, что запрет наличных на Украине не поможет побороть коррупцию piqsels

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В офисе президента Украины обсудили запрет использования наличных денег как один из методов борьбы с коррупцией. Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил «360», что вряд ли эта мера принесет нужный эффект.

Он подтвердил, что при повсеместном безналичном расчете поле для коррупции станет меньше. Однако Александр Разуваев не уверен, что предложенная схема поможет на Украине, ведь это одна из самых криминализированных стран в мире.

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«Не знаю, что нужно сделать, чтобы искоренить коррупцию, потому что это в принципе невозможно: коррупция и воровство у них в голове, это национальная черта. Налом, безналом — ничего там не изменится», — сказал специалист.

Существуют страны в Скандинавии, где наличные деньги вывели за оборот уже давно и оставили только карты. Однако, по словам Александра Разуваева, это государства с относительно небольшой экономикой в отличие от той же России.

Для многих россиян использование наличных денег — дело привычки. В некоторых обстоятельствах, например при поездках на такси, тоже лучше платить купюрами. Многие получают зарплату в конвертах, хотя, сказал экономист, переводить «серый доход» на карту тоже можно.

«Все-таки есть понятие гражданских свобод, и наличка важна для некоторых людей. Есть, конечно, пара моментов. В случаях катаклизмов не надо делать набег на банкоматы, это бессмысленно и создает напряженность в банковской системе», — заявил он.

Замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма объявил на Ukraine Recovery Conference, что в стране обсудили запрет оборота наличных денег. По мнению властей, это поможет побороть коррупцию.