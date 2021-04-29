Страховщики потратили на погашение полисов от коронавируса 2,5 млрд рублей

На лечение россиян, купивших медицинский полис от коронавируса, страховые компании потратили 2,48 миллиарда рублей. Такие данные привела газета «Известия».

Средняя цена полиса составляла от 3,3 до 8,5 тысяч рублей. Некоторые из них позволяли оплачивать даже ПЦР-тесты на коронавирус. Но основные расходы пришлись на госпитализированных пациентов или тех, кто перенес инфекцию в тяжелой форме.

Размер выплат зависел от тяжести заболевания и условий страхования. Минимальный составил 2,4 тысячи рублей, максимальный — 43 тысячи рублей. В Центробанке уточнили, что возмещение оплаты лечения получили не все. В среднем страховщики отказали в компенсации в 11,5% случаев.

Лидером по оплате лечения владельцев полисов стала компания «РЕСО-Гарантия», которая потратила два миллиарда рублей. В эту сумму вошли анализы, госпитализации, лечение, консультации и другие медицинские услуги.

По полисам «АльфаСтрахования» прошли выплаты на сумму более 483 миллионов рублей. При этом основную часть средств пришлось потратить в четвертом квартале 2020 года.

По мнению экспертов, идущая в России масштабная вакцинация приведет к падению спроса на страховые полисы от ковида. Они не исключили, что риски заражения коронавирусом объединят со страховками от несчастных случаев.