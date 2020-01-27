Коронавирус может остановить приток средств в российские фонды

С начала 2020 года иностранные инвесторы вложили в российские фонды свыше миллиарда долларов. Но из-за вспышки нового коронавируса в Китае, второй по величине крупнейшей экономики мира, приток средств может остановиться.

Общий объем иностранных инвестиций в российские фонды за неделю, закончившуюся 22 января, равен 420 миллионам долларов, пишет газета «Коммерсант». На предшествующей неделе результат был еще выше — 470 миллионов долларов. В общей сложности вложения зарубежных инвесторов уже перевалили за отметку в миллиард долларов.

Но в свете последних событий в мире, а именно распространения коронавируса, инвесторы могут сталь более осторожными. Так на новостях о расширении инфекции пошли вниз китайские индексы и акции компаний США, которые зависят от китайского рынка.

Плюс ко всему китайская экономика может недобрать 1–1,2 процентного пункта роста в 2020 году. А снижение котировок нефти оказывает давление на акции нефтегазовых компаний, которые в свою очередь, занимают до половины российского рынка.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань, в декабре 2019 года. Сейчас инфекция усиливается. Она продолжает распространяться не только в КНР, но и в других странах. Случаи заражения есть в Южной Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, США, Франции и Австралии. Число жертв коронавируса достигло 80 человек, инфицировано около 2,5 тысячи.