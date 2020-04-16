Коронавирус может нанести ущерб экономике России на 18 трлн рублей

Такие оценки приводятся в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

Сильнее всех, по мнению экспертов, во время кризиса пострадает сфера услуг. Прогнозируемый ущерб всей сферы — 77,5%, около 52,7% потеряет производство одежды и обуви, области культуры и спорта, организации досуга — 46,1%. Меньше всего пандемия затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства, считают эксперты.

По мнению аналитиков, власти не допустят такого значительного ущерба. Для этого они будут предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики.

В своем обновленном прогнозе НРА ориентируется на базовый сценарий, который предполагает падение ВВП и реальных зарплат примерно на 3% и повышение курса доллара до 85–90 рублей. Оптимистический сценарий с сохранением роста экономики, как и пессимистический, характеризуемый глубоким падением, эксперты считают маловероятными.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что в связи с пандемией коронавируса положение бизнеса очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс. Однако, он отметил, что с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов.