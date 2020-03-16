Коронавирус и доступ к «социальным» сайтам посчитали лишь частью причин подорожания связи

Кусков напомнил о кризисах 2008 и 2014 годов.

«При этом нужно понимать, что операторы каждый год должны исполнять „закон Яровой“, который требует ежегодного увеличения данных и это приводит к увеличению стоимости услуг. Поэтому без коронавируса, без общедоступных сайтов связь подорожала бы на 10-12%, если мы не решим вопрос со всеми другими аспектами, конечно, подорожание может составить гораздо большую сумму», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей по связи и IT уточнили, что цены вырастут, если власти страны не компенсируют операторам бесплатный доступ абонентов к «социальным» сайтам. В этом году стоимость может увеличиться на 20%.