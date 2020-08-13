Кормит всю семью: 14-летняя дочь рязанского губернатора заработала в два раза больше отца

Дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала доход в 10 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем у ее отца. При этом девочке еще нет 18 лет.

У самого Николая Любимова за 2019 год доход составляет 4,3 миллиона рублей, говорится в декларации, опубликованной на сайте правительства Рязанской области. У чиновника нет ни своей квартиры, ни машины. Его супруга за прошлый год заработала 1,8 миллиона рублей. Она вместе с мужем пользуется квартирой площадью более 200 квадратных метров, а также единолично владеет машиной Audi Q7.

За всю семью трудится дочь губернатора, которой только 14 лет. У нее в пользовании не одна квартира, как у родителей, а три: та же, что у губернатора и его жены, вторая — площадью 92 «квадрата» и третья — 16,7 квадратных метра. Правда, автомобиля у нее нет.

Ранее стало известно, кто из российских депутатов самый богатый. Евгений Барсов из ЛДПР задекларировал 26 квартир и 10 самолетов. За прошлый депутат из Сургут заработал 72 миллиона рублей. Он также владеет тремя автостоянками, жилым домом и экскаватором.