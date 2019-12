Корейский архитектор пополнил ряды миллиардеров

В 2005 году архитектор из Южной Кореи Чин Вук Ли решил сменить серу деятельности. Молодой человек занялся косметикой и основал компанию Have & Be.

Предприятие стало успешно развиваться, а два его бренда — Dr. Jart+ и Do The Right Thing — завоевали популярность во всем мире. Это привело к тому, что на компанию Чин Вук Ли обратил внимание американский бьюти-гигант Estee Lauder.

Четыре года назад компания купила часть акций Have & Be, правда, сумма сделки не разглашалась. Аналитики предположили, что бывший архитектор получил примерно 103 миллиона долларов. А недавно представители американской компании решили, что предприятие Чин Вук Ли нужно им целиком. Оставшуюся часть компании выкупили за 1,1 миллиарда долларов. В итоге состояние корейского предпринимателя в одночасье перевалило за миллиард долларов.