Концертные организаторы задолжали россиянам более восьми миллиардов рублей

Из-за пандемии коронавируса организаторы концертов задолжали россиянам более восьми миллиардов рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на главу концертного агентства Eventation Сергея Мурадова.

На данный момент на руках у россиян свыше пяти миллионов билетов на несостоявшиеся мероприятия. При этом продажи билетов снизились на 75% по сравнению с 2019 годом, передали Nation News.

«Получается, что мы собираем деньги у зрителей, вкладываем выручку в подготовку, в гонорары артистов, перелеты, рекламу, а потом мероприятие отменяют», — рассказал Мурадов.