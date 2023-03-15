Деньги 15 марта 2023, 09:58 Концерн E.ON досрочно списал свою долю в компании — операторе «Северного потока» E.ON списал свою долю 15,5% в операторе газопровода «Северный поток» Nord Stream AG РИА «Новости»

Читать 360tv в

Энергетический концерн Германии E.ON из-за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» полностью списал свою долю 15,5% в компании Nord Stream AG. Такую информацию включили в годовой отчет, сообщил «Коммерсант».

Специалисты оценили риски для финансовых активов, в том числе инвестиций в компанию — оператора газопровода «Северный поток» Nord Stream AG на балансе Пенсионного фонда. Они отметили, что после подрыва поставки по газопроводу прекратили.

Реклама

«В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток „Северного потока — 1“ эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года», — заявили авторы отчета.

Реклама

Утечку на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» заметили в водах Швеции и Дании в конце сентября. Специалисты Nord Stream AG нашли возле труб техногенные кратеры глубиной от трех до пяти метров и провели собственное расследование. Позднее исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг подтвердил непричастность России к подрывам и допустил вину стран НАТО.