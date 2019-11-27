Концепция нового пенсионного инструмента получает больше замечаний, чем поддержки

В материале отмечается, что проект закона об инструменте, который призван мотивировать россиян самостоятельно копить на старость, получает не столько поддержку, а сколько замечания. Законопроект был опубликован Минфином в конце октября. Его авторами выступают Минфин и ЦБ.

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал Подробнее

Авторам проекта ряд правок уже направил Минтруд. Проект позиции сформировали и работодатели в лице Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Весомое количество принципиальных замечаний содержат также документы Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве (ИЗИСП), который готовит заключение для кабмина, говорится в материале со ссылкой на ряд источников, знакомых с ситуацией.

Авторов проекта упрекают также в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. В итоге, как считают собеседники издания, инициатива может увязнуть в согласованиях.

При этом в Центробанке и Министерстве финансов планируют до конца декабря собрать все замечания, а потом подготовить скорректированную версию проекта закона.