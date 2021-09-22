Контроль за пополнением карт в банкоматах предложили усилить

Мошенники начали широко использовать в своих схемах внесение наличных на счета через банкоматы и терминалы. Поэтому банкам следует уделить дополнительное внимание таким операциям. Однако в финансовых организациях считают, что с проверкой входящих платежей возникнут сложности.

Представитель Центробанка России сообщил РБК, что антифрод-процедуры уже работают со стороны банка-получателя. При этом мошенники используют схемы, которые провоцируют потенциальных потерпевших вносить наличные денежные средства через терминалы.

«Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы», — сообщили в ЦЮ на запрос издания.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина разъяснила, что мошенники быстро выводят полученные деньги и банк ничего не может сделать.

«И клиент, только когда понимает, что он сделал, через некоторое время обращается в банк, а деньги уже давно не в этом банке», — уточнила она.

Во втором квартале текущего года у россиян уже было украдено с банковских счетов более трех миллиардов рублей. Мошенники совершили свыше 236,9 тысяч денежных переводов без ведома клиентов. Банкам удалось вернуть 7,4% средств.

Названы четыре основных вида мошенничества. Самое популярное — телефонное.