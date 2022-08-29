Консультант Никитина рассказала о главных способах накопить деньги

Многие люди не умеют откладывать средства. Финансовый консультант Алена Никитина рассказала, правильно экономить. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, важно сделать так, чтобы вы зарабатывали больше средств, чем тратили. В противном случае откладывать деньги не получится. Перед тем, как начать откладывать, необходимо поставить для себя долгосрочные цели и понять, сколько денег потребуется на их достижение.

«Нужно максимально подробно расписать свой бюджет в течение 12 месяцев или меньше. Для этого человек должен понимать, сколько он расходует денег каждый месяц. Если такого понимания нет, то лучше проследить за бюджетом хотя бы месяц-два. Тогда становится понятно, какие статьи расходов можно урезать без особого ущерба для качества жизни», — пояснила Никитина.