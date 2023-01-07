Деньги 07 января 2023, 18:50 Конфликт на Украине вызвал рост финансирования в военные стартапы Европы Bloomberg: конфликт на Украине привел к росту инвестиций в производство дронов РИА «Новости»

Читать 360tv в

После начала спецоперации на Украине в Европе стремительно начали расти инвестиции в технологические компании, которые работают с оборонной промышленностью. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно данным компании Pitchbook, предоставляющей информацию о стартапах, общий объем инвестиций в аэрокосмическую отрасль и оборону составил почти 780 миллионов евро.

Реклама

В октябре минувшего года компании Quantum-Systems, которая производит беспилотные летательные аппараты, предоставили инвестиции в размере 17,5 миллиона долларов. Усилиями предприятия украинская армия получила 42 дрона, которые поставили через Вооруженные силы Германии.

Реклама

Европейский оборонный фонд увеличил инвестиции для развития более 60 оборонных научно-исследовательских проектов на сумму 1,2 миллиарда евро.

Раньше европейские венчурные фирмы уменьшали инвестиции в компании, связанные с оборонной промышленностью. Сейчас наблюдается обратная ситуация, когда инвесторов интересуют технологии двойного назначения, которые можно использовать не только в интересах обороны, но и в других отраслях.