07 января 2023, 18:50
Конфликт на Украине вызвал рост финансирования в военные стартапы Европы
Bloomberg: конфликт на Украине привел к росту инвестиций в производство дронов
После начала спецоперации на Украине в Европе стремительно начали расти инвестиции в технологические компании, которые работают с оборонной промышленностью. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Согласно данным компании Pitchbook, предоставляющей информацию о стартапах, общий объем инвестиций в аэрокосмическую отрасль и оборону составил почти 780 миллионов евро.
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В октябре минувшего года компании Quantum-Systems, которая производит беспилотные летательные аппараты, предоставили инвестиции в размере 17,5 миллиона долларов. Усилиями предприятия украинская армия получила 42 дрона, которые поставили через Вооруженные силы Германии.
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Европейский оборонный фонд увеличил инвестиции для развития более 60 оборонных научно-исследовательских проектов на сумму 1,2 миллиарда евро.
Раньше европейские венчурные фирмы уменьшали инвестиции в компании, связанные с оборонной промышленностью. Сейчас наблюдается обратная ситуация, когда инвесторов интересуют технологии двойного назначения, которые можно использовать не только в интересах обороны, но и в других отраслях.
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