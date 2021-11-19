Конфискованные у коррупционеров деньги будут зачислять в Пенсионный фонд
Президент Путин одобрил закон о зачислении в бюджет ПФР конфискованных средств коррупционеров
Президент России Владимир Путин одобрил закон о зачислении в бюджет Пенсионного фонда страны конфискованных средств. Речь идет о деньгах, которые были получены в результате коррупционных преступлений и затем конфискованы во время обнаружения нарушений.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации формируется за счет <…> конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений», — сказано в законе.
Законопроект внес изменения в в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополнив перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда России. Сейчас бюджет ПФР формируется за счет нескольких источников:
- страховых взносов, сумм пеней и иных финансовых санкций;
- добровольных взносов физических лиц и организаций;
- средств федерального бюджета;
- доходов от инвестирования временно свободных средств обязательного пенсионного страхования;
- средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата;
- средств выплатного резерва для выплаты накопительной пенсии.