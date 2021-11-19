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    19 ноября 2021, 13:43

    Конфискованные у коррупционеров деньги будут зачислять в Пенсионный фонд

    Президент Путин одобрил закон о зачислении в бюджет ПФР конфискованных средств коррупционеров

    Нина Петлинова

    Президент России Владимир Путин одобрил закон о зачислении в бюджет Пенсионного фонда страны конфискованных средств. Речь идет о деньгах, которые были получены в результате коррупционных преступлений и затем конфискованы во время обнаружения нарушений.

    Конфискованные у коррупционеров деньги будут зачислять в Пенсионный фонд

    Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации формируется за счет <…> конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений», — сказано в законе.

    Законопроект внес изменения в в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополнив перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда России. Сейчас бюджет ПФР формируется за счет нескольких источников:

    1. страховых взносов, сумм пеней и иных финансовых санкций;
    2. добровольных взносов физических лиц и организаций;
    3. средств федерального бюджета;
    4. доходов от инвестирования временно свободных средств обязательного пенсионного страхования;
    5. средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата;
    6. средств выплатного резерва для выплаты накопительной пенсии.