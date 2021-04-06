Россиянам объяснили, кому положено максимальное пособие по безработице

В России скорректировали правила выплат пособия по безработице в максимальном размере. Потерявшим работу из-за ликвидации предприятия или сокращения штата его будут платить с четвертого по шестой месяцы после увольнения.

Обновленный регламент получения указанных пособий в правительстве утвердили 31 марта, сообщили в пресс-службе Госдумы.

В первые три месяца лишившийся работы будет получать не выплату по безработице, а среднюю зарплату по прошлому месту трудоустройства. Начиная с четвертого и по шестой месяцы, гражданам станут начислять максимальный размер пособия. Затем они будут получать 60% от заработка, но не больше пяти тысяч рублей.

Новшества также направлены на защиту прав беременных женщин, оставшихся без работы. Если первые три месяца получения максимального пособия по безработице у них совпадет со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, то первое перенесут на более поздний срок.

В измененном документе идет речь и о гражданах, которых во время получения максимального пособия по безработице призвали на военные сборы. Во время этих мероприятий человек находится на гособеспечении и другие меры социальной поддержки не получает. Пособие в максимальном размере продолжат начислять после возвращения со сборов.

Размер максимального пособия на сегодняшний день составляет 12 130 рублей, минимальное равняется 1500. Россиянам выплачивают пособие с первого дня признания их безработными — с момента регистрации в центре занятости.

Первые три месяца начисляют 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей. Последующие три — 60% заработка, но не более пяти тысяч рублей. До 31 июля оформить пособие по безработице можно будет через Госуслуги.