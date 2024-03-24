Деньги 24 марта 2024, 20:32 Компания, застраховавшая имущество владельца Crocus City Hall, выполнит свои обязательства «Ингосстрах» пообещал выполнить обязательства перед владельцем Crocus City Hall Freepik

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«Ингосстрах» выполнит все обязательства перед собственником Crocus City Hall, имущество которого было застраховано компанией. Об этом сообщила пресс-служба страховой организации.

«Имущество собственника Crocus City Hall застраховано в „Ингосстрахе“. „Ингосстрах“ выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования», — отметили в пресс-службе.

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Кроме того, для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате теракта, ввели упрощенную процедуру урегулирования.

Клиентам компании предложили для выяснения всех вопросов пользоваться мобильным приложением IngoMobile или посетить офисы фирмы.

Пострадавшие в теракте в Crocus City Hall начали получать первые компенсационные выплаты, сообщил департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Компенсации получили пострадавшие москвичи, жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, а также Республики Удмуртия и Пермского края.