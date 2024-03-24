24 марта 2024, 20:32
Компания, застраховавшая имущество владельца Crocus City Hall, выполнит свои обязательства
«Ингосстрах» пообещал выполнить обязательства перед владельцем Crocus City Hall
«Ингосстрах» выполнит все обязательства перед собственником Crocus City Hall, имущество которого было застраховано компанией. Об этом сообщила пресс-служба страховой организации.
«Имущество собственника Crocus City Hall застраховано в „Ингосстрахе“. „Ингосстрах“ выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования», — отметили в пресс-службе.
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Кроме того, для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате теракта, ввели упрощенную процедуру урегулирования.
Клиентам компании предложили для выяснения всех вопросов пользоваться мобильным приложением IngoMobile или посетить офисы фирмы.
Пострадавшие в теракте в Crocus City Hall начали получать первые компенсационные выплаты, сообщил департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Компенсации получили пострадавшие москвичи, жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, а также Республики Удмуртия и Пермского края.
Деньги
Стрельба в Crocus City Hall
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