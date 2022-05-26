Компания Unilever решила продолжить работу в России

Компания Unilever приняла решение продолжить свое сотрудничество с Россией. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

8 марта фирма решила временно приостановить поставку своей продукции в Россию. Она решила продавать только предметы первой необходимости и средства личной гигиены, которые произвели на территории страны. Однако сейчас Unilever решила возобновить свою работу.

Компания занимается производством брендов Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos, Cif и других.