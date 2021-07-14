Компания основателя Yota заявила о намерении построить третью ветку БАМа

Компания «А-Проперти», принадлежащая основателю оператора Yota Альберту Авдоляну, предложила построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря и порта. Таким образом можно будет экспортировать уголь. Об этом сообщила представитель фирмы Анастасия Харитонова.

Она рассказала, что протяженность новой дороги составит около пятисот километров. С помощью этой транспортной артерии можно будет поставлять тридцать миллионов тонн угля в год. Об этом написал РБК.

Харитонова предположила, что строительство порта и железной дороги займет около пяти лет. Деньги на строительство — это собственные и привлеченные средства, операционные потоки группы Эльгинского угольного комплекса.

Издание отметило, что глава РЖД Олег Белозеров упоминал об идее строительства частной железной дороги на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Белозеров тогда говорил, что это будет даже не БАМ и не Транссибирская магистраль, а «еще одна новая ветка выше, третья, параллельная, в сторону Тихого океана». Он отмечал, что хотел предложить это вариант правительству.