Компания Knauf из ОЭЗ «Ступино» захватила долю рынка Финляндии

Компания Knauf Insulation Russia, чей завод расположен в особой экономической зоне «Ступино», заняла долю в 4,5% финского рынка изоляционной продукции. Останавливаться на этом компания не намерена и поставила себе цель увеличить объемы экспорта и расширить свою долю на рынке Финляндии до 20%. Об этом сообщила пресс-служба Торгового представительства России в Хельсинки.

Выйти на европейский рынок компании Knauf помогло российское торгпредство. Оно привлекло для переговоров крупных застройщиков Финляндии, инфраструктурные компании, продавцов строительных материалов и торговых сетей.

Кроме того, Knauf Insulation Russia стала постоянным участником специализированных выставок, проходящих в Финляндии. Совместная работа с торговым представительством позволила выйти на рынок европейской страны и увеличить объемы своих поставок в четыре раза.

Это был сложный процесс в условиях высокой конкуренции местных производителей.

Директор по развитию Knauf Insulation Максим Кравцов на встрече с торговым представителем России в Финляндии Антоном Логиновым отметил, что полученные результаты стоили потраченных усилий.

Финские компании показали себя стабильными и предсказуемыми партнерами. Рынок европейской страны включили в перечень приоритетных площадок для сбыта продукции подмосковного завода.

По словам Максима Кравцова, в среднесрочной перспективе Knauf Insulation направит усилия для наращивания своего присутствия на строительном рынке Финляндии до 20%.