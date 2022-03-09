Компания Heineken уйдет из России

Международная пивоваренная компания Heineken решила приостановить производство и продажу пива в России. Кроме того, производитель отказался от получения прибыли от своего российского подразделения.

«Концерн Heineken отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения. Такое решение принято компанией в связи с развитием ситуации на Украине», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе компании.

Это значит, что компания не будет получать деньги, дивиденды, роялти от своего подразделения в России.

«Одновременно Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России», — подчеркнули Heineken.

Однако заводы, коммерческие и операционные подразделения компании на российской территории будут работать в штатном режиме.

Накануне стало известно, что в России приостановит работу сеть общепитов McDonald`s. Также в стране перестанут продавить газированные напитки Coca Cola, написала «Газета.ru».