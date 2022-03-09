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    09 марта 2022, 11:19

    Компания Heineken уйдет из России

    Производитель пиво Heineken приостановит работу России

    Наза Салех Захи

    Международная пивоваренная компания Heineken решила приостановить производство и продажу пива в России. Кроме того, производитель отказался от получения прибыли от своего российского подразделения.

    Компания Heineken уйдет из России

    «Концерн Heineken отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения. Такое решение принято компанией в связи с развитием ситуации на Украине», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе компании.

    Это значит, что компания не будет получать деньги, дивиденды, роялти от своего подразделения в России.

    «Одновременно Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России», — подчеркнули Heineken.

    Однако заводы, коммерческие и операционные подразделения компании на российской территории будут работать в штатном режиме.

    Накануне стало известно, что в России приостановит работу сеть общепитов McDonald`s. Также в стране перестанут продавить газированные напитки Coca Cola, написала «Газета.ru».