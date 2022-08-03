Компания AliExpress исполнила закон о «приземлении» в России

Роскомнадзор включил интернет-магазин AliExpress в список иностранных интернет-компаний, которые выполняют закон о «приземлении». Об этом ведомство заявило в своем Telegram-канале.

«Компания AliExpress Russia Holding Pte. Ltd. известила Роскомнадзор о выполнении требований закона о „приземлении“. По итогам проверки представленных документов Роскомнадзор включил компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Компания выполнила все основные обязанности: ее российское юрлицо отвечает требованиям законодательства, на странице компании в интернете есть форма для обращений граждан РФ и организаций. Кроме того, организация зарегистрировала личный кабинет на сайте регулятора и выполнила требование о локализации персональных данных граждан на территории России.

Зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей по новому закону обязаны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор опубликовал список компаний, которые должны открыть представительства. Среди них Apple, Google, Telegram и другие.