Деньги 06 марта 2023, 10:41 Компания «Абрау-Дюрсо» рассталась с шампанским домом во Франции Президент группы «Арбау-Дюрсо» подтвердил продажу шампанского дома во Франции РИА «Новости»

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Один из самых крупных российских производителей игристых вин — группа компаний «Абрау-Дюрсо» — продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции. Об этом РБК сообщил президент группы Павел Титов.

По его словам, сделка по продаже прошла уже более года назад — в январе 2022-го. Ранее три участника российской винной отрасли говорили изданию, что Chateau d’Avize выставили на продажу. Один из них заявлял, что актив удалось продать.

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Титов назвал и причины такого решения. Он заявил, что «Абрау-Дюрсо» в последнее время было сложнее работать во Франции. В итоге компания решила найти нового инвестора для Chateau d’Avize.

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Известно, что актив достался местному виноделу, однако сумму сделки и имя нового владельца Титов не стал раскрывать. Комитет вин Шампани пока что не ответил на просьбу издания прокомментировать информацию.