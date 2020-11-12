Компании стали массово отменять новогодние корпоративы

Число новогодних корпоративов сократились по крайней мере вдвое. Об этом рассказала президент Российской ассоциации маркетинговых услуг Лариса Фортуна.

Она сообщила РБК, что многие клиенты отменяют предновогодние мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Часть компаний не хочет проводить праздники в ресторанах или других заведениях из соображений экономии. Кто-то попытается организовать Новый год в стенах своей фирмы.

«Примерно 50% из 300 наших ключевых клиентов решили ничего в этом году не проводить», — рассказал гендиректор event-агентства Big Jack Николай Андреев.

О снижении заказов говорит и управляющий партнер агентства Yes Николай Перепелкин. Он отметил, что заказов на организацию новогодних мероприятий стало в разы меньше еще до того, как власти Москвы объявили о новых ограничительных мерах. Они начнут действовать 13 ноября и продлятся до 15 января. Новые требования затронут, в частности, работу ресторанов, баров, кафе.

Андреев объяснил, что обычно до 70% крупных корпоративов с численностью от 300 человек заказывают уже к сентябрю. Ведь в декабре есть всего две так называемые золотые даты: две пятницы перед Новым годом. На эти дни ищут площадку, певцов, официантов. Однако сейчас многие клиенты не собираются приглашать звезд. Исполнители, скорее всего, в этом году столкнутся с большой конкуренцией.

«С другой стороны, может сложиться ситуация, когда работа ведущего на мероприятии будет приравнена к работе с повышенной опасностью, что даст основания завысить гонорары», — считает собеседник издания.

Гендиректор агентства PR Trend Екатерина Одинцова уверена, что в этом сезоне будут востребованы только топовые артисты и ведущие. Новогодние праздники приносят им около трети годового дохода, отметил редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.