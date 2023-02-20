Деньги 20 февраля 2023, 09:08 Компании с прибылью свыше 1 млрд рублей могут обязать вносить разовый сбор РБК: власти рассмотрят взимание разового сбора с компаний с прибылью более 1 млрд рублей freepik

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В налоговом кодексе могут отразить обязательный разовый платеж в бюджет для бизнеса, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. Исключением станут нефтегазовые компании. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники РБК.

Формулу расчета взносов пока не утвердили, идут консультации. Также дискуссии ведутся о том, какую прибыль брать за основу: чистую или доналоговую.

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Как отметили собеседники издания, средний бизнес редко может похвастаться прибылью в миллиард рублей — для этого нужно иметь очень высокую рентабельность. Таким образом, эта планка снизит круг плательщиков до крупного бизнеса.

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Ранее собеседники издания сообщали, что порогом для взимания взноса может стать выручка от 50 миллиардов или от 100 миллиардов рублей.

Последний опубликованный рейтинг РБК 500 (за 2021 год) гласит, что чистую прибыль более миллиарда рублей в 2020 году получили 245 российских компаний. У девяти из них прибыль превысила 100 миллиардов рублей. Это, в частности, Сбербанк, «Роснефть», «Газпром», «Полюс», «Норникель».