Компании MAN и Scania продадут дистрибьюторские компании в России | 360°

Деньги 13 сентября 2022, 22:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Компании MAN и Scania продадут дистрибьюторские компании в России Производители коммерческих автомобилей MAN и Scania начали продавать российские компании Pxhere.com

Читать 360tv в

Специализирующиеся на производстве коммерческих автомобилей компании MAN и Scania продают дистрибьюторские компании в России местным предпринимателям. Заявление выпустила компания TRATON — их основной акционер, сообщил ТАСС.

«MAN и Scania, дочерние компании TRATON, продают дистрибьютерские компании в России местным партнерам», — указано в документе.

Реклама

Scania также продает финансовый бизнес. Сделки потребуют одобрения со стороны наблюдательных советов TRATON и ее основного акционера Volkswagen.

Реклама

Согласие должно поступить и от регулирующих органов России. Сделки, как ожидается, закроют к первому кварталу 2023 года.

TRATON оценила возможные дополнительные убытки от продажи компаний в России в размере до 550 миллионов евро. Они, как указано в заявлении, будут зависеть от изменения курса рубля по отношению к европейской валюте.

В конце августа СМИ сообщили, что немецкий производитель Bosch захотел продать два своих российских завода. Эту новость позже опровергли в Минпромторге России. Там отметили, что представители компании не подтвердили продажу своих заводов в России.

0 0 0 0 0 0