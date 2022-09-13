Компании MAN и Scania продадут дистрибьюторские компании в России | 360°

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Компании MAN и Scania продадут дистрибьюторские компании в России

Производители коммерческих автомобилей MAN и Scania начали продавать российские компании

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Специализирующиеся на производстве коммерческих автомобилей компании MAN и Scania продают дистрибьюторские компании в России местным предпринимателям. Заявление выпустила компания TRATON — их основной акционер, сообщил ТАСС.

«MAN и Scania, дочерние компании TRATON, продают дистрибьютерские компании в России местным партнерам», — указано в документе.

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Scania также продает финансовый бизнес. Сделки потребуют одобрения со стороны наблюдательных советов TRATON и ее основного акционера Volkswagen.

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Согласие должно поступить и от регулирующих органов России. Сделки, как ожидается, закроют к первому кварталу 2023 года.

TRATON оценила возможные дополнительные убытки от продажи компаний в России в размере до 550 миллионов евро. Они, как указано в заявлении, будут зависеть от изменения курса рубля по отношению к европейской валюте.

В конце августа СМИ сообщили, что немецкий производитель Bosch захотел продать два своих российских завода. Эту новость позже опровергли в Минпромторге России. Там отметили, что представители компании не подтвердили продажу своих заводов в России.

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