Компании из США решили получить от Китая возмещение за убытки от коронавируса
Американские компании планируют судиться с китайским правительством. По их мнению, КНР должна ответить за их финансовые потери на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета «Взгляд».
По информации «Царьграда», организации из США планируют получить возмещение за убытки, которые появились из-за распространения коронавируса в мире. Их руководство убеждено, что Пекин виноват в эпидемиологической катастрофе и экономическом кризисе.
Две крупные юридические фирмы Lucas-Compton и Berman Law Group потребуют денежную компенсацию. Предполагается, что сумма ущерба может достичь шести триллионов долларов. Если суд удовлетворит иск, то имущество китайских предприятий в США могут арестовать.
Lucas-Compton финансирует президентскую кампанию лидера Штатов Дональда Трампа, а брат бывшего вице-президента страны Джо Байдена является руководителем Berman Law Group.