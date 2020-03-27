Компании из США решили получить от Китая возмещение за убытки от коронавируса

По информации «Царьграда», организации из США планируют получить возмещение за убытки, которые появились из-за распространения коронавируса в мире. Их руководство убеждено, что Пекин виноват в эпидемиологической катастрофе и экономическом кризисе.

Две крупные юридические фирмы Lucas-Compton и Berman Law Group потребуют денежную компенсацию. Предполагается, что сумма ущерба может достичь шести триллионов долларов. Если суд удовлетворит иск, то имущество китайских предприятий в США могут арестовать.

Lucas-Compton финансирует президентскую кампанию лидера Штатов Дональда Трампа, а брат бывшего вице-президента страны Джо Байдена является руководителем Berman Law Group.