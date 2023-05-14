Деньги 14 мая 2023, 19:54 «Коммерсант» сообщил о росте доходности по депозитам и бондам в юанях «Коммерсант»: доходность по депозитам и бондам в китайских юанях возросла РИА «Новости»

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Китайский юань продолжил набирать популярность. На это влияет в том числе улучшение условий привлечения средств в этой валюте, отметил «Коммерсант».

На тренд по росту доли юаня как в расчетах за внешнеэкономические операции, так и на внутреннем биржевом и внебиржевом рынках ранее обратил внимание ЦБ.

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С марта прошлого года по март 2023-го российские экспортеры увеличили объем месячных операций в юанях до 6,9 миллиарда долларов, а импортеры — до 7,7 миллиарда. Доля юаня в структуре экспорта составила 18%, а в структуре импорта — 27%.

В апреле этого года на биржевом спот-рынке доля юаня увеличилась до 36,1%, на внебиржевом — до 22,3%. Для сравнения: в конце прошлого года она составляла 31,5 и 17,6% соответственно.

По оценке ЦБ, увеличение спроса на валюты дружественных стран на российском рынке — долгосрочная тенденция, связанная с геополитической ситуацией. В нынешних условиях все большее число банков предлагают вклады в юанях.

По информации «Банки.ру», такой продукт есть почти у 100 кредитных организаций. Ставки составляют 3,2–3,5% годовых.

У инвесторов на долговом рынке ставки более высокие. Причем доходность двух-трехлетних облигаций эмитентов первого эшелона составляет 3,7–4% годовых, четырех-пятилетних — 3,5–6,4% годовых.