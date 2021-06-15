Французскую компанию L’Oréal, которая является одним из крупнейших производителей косметики, оштрафовали на 370 тысяч евро за коммерческий шпионаж в отношении фирмы Guinot («Гино»).

Парижский суд посчитал требования Guinot, в которую входят несколько сотен институтов красоты, о выплате 13,5 миллионов евро завышенными и удовлетворил только часть из них. Об этом сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на потерпевшую сторону.

L’Oréal, по мнению суда, все же «присвоил себе технологии и методы, разработанные компанией Guinot». Косметический гигант отправлял в институты красоты фирмы-конкурента людей, которые выдали себя за проверяющих инспекторов, скрывая, что действуют по заказу L’Oréal.

Эти люди внимательно изучили принципы работы Guinot, что является коммерческой тайной компании.