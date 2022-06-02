Комитет по кредитным деривативам признал невыплату РФ по госдолгу
Комитет по кредитным деривативам признал невыплату РФ по евробондам на 1,9 млн долларов
Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал невыплату по российским суверенным еврооблигациям дополнительных процентов на 1,9 миллиона долларов. Об этом говорится в релизе комитета.
Данное событие может стать основанием для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), выступающих как страховка от дефолта.
4 апреля министерство финансов РФ должно было совершить платежи по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2043. Однако в Минфине сообщили, что иностранный банк-агент решил не осуществлять поручения в валюте. В этой связи министерство объявило об исполнении обязательств перед зарубежными клиентами в рублях. Позже сообщалось также о выплатах в долларах.
В середине мая держатели евробондов Россия-22 обратились к организации и потребовали объявить дефолт, после чего выплатить им указанные суммы начисленных процентов. Причиной обращения стала задержка погашения выпуска. Вместо 4 апреля она произошла 2 мая. По условиям выпуска, начисление процентов должно происходить до тех пор, пока изначальный долг не будет погашен. В комитете отмечают, что дополнительные проценты Россией выплачены не были.